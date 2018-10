ALLEMAGNE Löw comprend les interrogations

Après la défaite de l'Allemagne face aux Pays-Bas (0-3) samedi en Ligue des Nations, le sélectionneur Joachim Löw est revenu sur sa situation personnelle. Alors que sa place sur le banc de la Mannschaft alimente les débats depuis le fiasco de la Coupe du monde en Russie, le technicien comprend les interrogations sur son avenir. «Oui, je comprends qu'il y ait un débat et on doit faire avec. Dans les deux prochains jours, je vais me concentrer entièrement sur la préparation de l'équipe avant le match à Paris contre la France, et pas sur le débat dans l'opinion publique. Mais ce débat est normal, très normal», a déclaré Löw après la rencontre. Pour Michael Ballack, il serait temps de changer de sélectionneur.