ARGENTINE Maradona charge Messi

Pour Marca, la légende argentine est revenue sur le rôle de Lionel Messi dans la sélection nationale. «Nous ne devrions plus déifier Messi. Il est Messi quand il joue pour Barcelone. Messi est Messi quand il porte ce maillot et c'est un autre Messi avec l'Argentine.» Diego Maradona ajoute, plus loin: «C'est un excellent joueur, mais ce n'est pas un leader. Il est inutile d'essayer de faire un leader un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match.»