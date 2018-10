BELGIQUE Sofiane Hanni au centre d'une polémique

Le transfert de l'international algérien, Sofiane Hanni, d'Anderlecht au Spartak Moscou lors du dernier mercato hivernal est cité dans une affaire judiciaire en Belgique pour blanchiment d'argent et corruption. Sur le banc des accusés; deux agents sportifs belges, Karim Mejjati et Mogi Bayat, ce denier s'est occupé du transfert de l'attaquant algérien en direction du championnat russe. L'agent sportif, Jacques Lichtenstein, est revenu sur cette affaire: «J'ai indiqué à plusieurs reprises que des choses étranges se passaient sur le marché belge. Bayat a son personnel dans chaque club. Parfois, il réalisait même des transferts sans que les joueurs fassent l'objet d'une inspection médicale. Les enquêteurs devraient également analyser en détail le transfert de Sofiane Hanni au Spartak Moscou.» L'attaquant algérien n'a toutefois rien à craindre de cette accusation et de l'enquête judiciaire en cours, du moment que c'est l'agent du joueur qui est mis en cause.