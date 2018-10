COUPE ARABE DES CLUBS DE HANDBALL Deux salles pressenties pour abriter l'évènement

Les salles omnisports de Sidi El Bachir et de Oued Tlélat, dans la wilaya d'Oran, sont les mieux indiquées pour suppléer le Palais des sports Hammou-Boutelilis, fermé pour travaux de réaménagement, en vue de la coupe d'Afrique des clubs que devrait organiser l'ES Arzew en mars prochain. «Il est vrai que le Palais des sports est fermé en vue des jeux méditerranéens de 2021 à Oran, mais la wilaya dispose assez de salles pour abriter l'évènement, en plus bien sûr de la salle où est domicilié le club organisateur, à savoir celle d'Arzew», a indiqué Badreddine Gharbi, directeur local de la jeunesse et des sports. à l'APS. ¨ «Les infrastructures hôtelières sont également très disponibles à Oran, raison pour laquelle le dossier de candidature de l'ES Arzew a fait le poids en attendant la visite prochaine à Oran d'une commission de l'Union arabe de handball», a-t-il ajouté. Le même responsable a souligné au passage l'intérêt accordé par le wali d'Oran en personne pour l'organisation de cette manifestation à laquelle l'ES Arzew, le seul club oranais évoluant dans la division d'Excellence, s'est porté candidat lors de la précédente édition, tenue à Sfax (Tunisie) en début de l'année en cours. Récemment, une réunion préparatoire de ce rendez-vous qui a eu lieu dans la capitale de la pétrochimie, en présence des différentes parties concernées par l'évènement, à leur tête la DJS, les autorités locales d'Arzew, le président de la Fédération algérienne de handball, le représentant de l'Union arabe de la discipline, ainsi que celui du sponsor de la compétition. A l'issue de cette réunion, le président de l'ES Arzew, Amine Benmoussa, ainsi que les autorités locales, ont convié leurs hôtes à effectuer une première visite au niveau des sites programmés pour abriter la compétition. Le président de la FAHB, Habib Labane, transmettra dans les prochains jours un rapport détaillé sur le dossier de candidature de l'ES Arzew, au ministre de la Jeunesse et des Sports «pour approbation finale», assure-t-on.