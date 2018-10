FC BARCELONE La liste des 14 joueurs visés

Bien que l'on ne soit pas en période de mercato, le FC Barcelone et ses scouts continuent leur travail de sape pour le recrutement de la saison 2019/2020. Alors que certains joueurs sont un peu vieillissants (Piqué, Suarez, Messi...), le Barça s'active pour trouver leurs successeurs. Le quotidien sportif espagnol As a recensé les 14 joueurs suivis de près par les Blaugranas. Tout d'abord, deux gardiens: Koen Casteels (Wolfsbourg) et Jeroen Zoet (PSV Eindhoven) sont les potentiels remplaçants de Jasper Cillessen, en tant que numéro deux. Sept défenseurs sont dans le viseur des Catalans. Dans un premier temps, en défense centrale: Matthijs De Ligt (Ajax), Milan Skriniar (Inter), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Kalidou Koulibaly (Naples). Et ensuite sur les côtés avec Ferland Mendy (OL), Nicolás Tagliafico (Ajax) et Filipe Luis (Atlético de Madrid). Au milieu de terrain, ce n'est pas nouveau, Barcelone surveille avec attention les dossiers de Frenkie De Jong (Ajax), et des deux Français Adrien Rabiot (PSG) et Paul Pogba (Manchester United). En attaque, l'actuel meilleur buteur de Serie A, Krzysztof Piatek (Genoa), et Nicolas Pépé (LOSC) sont également dans les petits papiers des dirigeants barcelonais.