LA TUNISIE ENCHAÎNE UNE TROISIÈME VICTOIRE D'AFFILÉE Fajr libère le Maroc au bout du temps additionnel

Les Marocains se sont imposés face à de valeureux Comoriens (1-0) et conservent la deuxième place de leur poule.

Après la victoire du Cameroun contre le Malawi (1-0), le Maroc recevait les Comores au stade Mohammed V. Pour ce match, Hervé Renard avait titularisé Boutaïb à la pointe de l'attaque, avec Faycal Fajr en soutien.

Le milieu de terrain caennais, auteur d'un bon début de saison avec les Normands, retrouvait son coéquipier Chaker Alhadhur dans le onze adverse, dirigé par Amir Abdou, sélectionneur des Comores. Dans le premier quart d'heure, les Marocains attaquaient en nombre, ne laissant pas respirer leur adversaire, sans pour autant trouver la faille face à Ali Ahamada, ancien gardien de Toulouse. A la demi-heure de jeu, Fayçal Fajr armait une frappe de l'extérieur du pied, mais sa tentative passait au ras du poteau de Ali Ahamada (30e). Cinq minutes plus tard, c'était au tour de Manuel Da Costa d'armer une frappe lointaine, à nouveau à quelques centimètres du poteau (34e).

Trop peu dangereux pour espérer mieux, les Marocains rentraient la tête basse aux vestiaires sur un triste 0-0. Au retour des vestiaires, Hervé Renard procédait aux entrées de Hamza Mendyl et de Ayoub El Kaâbi afin de changer quelque chose dans un match bien compliqué pour les Lions de l'Atlas, incapables d'inquiéter Ali Ahamada jusque-là. Et les premiers à se montrer dangereux étaient les Comoriens, avec une frappe, lointaine de Abdallah, trop elevée (48e). Quelques minutes plus tard, Selemani filait au but mais Yassine Bounou, le portier marocain, sauvait son camp en anticipant le lob (52e).

La réponse marocaine ne se fait pas attendre avec une grosse frappe de Amrabat, bien détournée par Ahamada (54e), avant que En-Neysri ne bute lui aussi sur le gardien comorien (56e). Après une première mi-temps marocaine, les Comoriens se rebellaient et mettaient en difficulté les Lions de l'Atlas, sans solution et coupables de trop de fautes techniques.

En fin de match, Fayçal Fajr frappait un coup-franc, bien capté par Ahamada (88e). Alors que le temps additionnel était dépassé, Achraf Hakimi obtient un penalty que transforme Fayçal Fajr (96e). Le Maroc s'impose finalement face à de valeureux Comoriens (1-0) et conserve la deuxième place de sa poule. Les Comores restent derniers. Pour sa part, et après deux victoires en deux matchs, la Tunisie recevait le Niger au stade olympique de Radès. Privé de Wahbi Khazri, forfait, les Aigles de Carthage avaient rapidement pris le match en main et ouvraient le score par l'intermédiaire de Yassine Meriah (17').

Sur une pelouse bien délicate, les Tunisiens mettent une grosse pression sur les Nigériens, trop peu inquiétants pour mettre en difficulté les Tunisiens et leur portier, Farouk Ben Mustapha. Au retour des vestiaires, les Aigles de Carthage continuaient de mettre la pression sur le but adversaire. Malgré de nombreuses occasions, les Aigles de Carthage n'arrivaient pas à tuer le match.

Coupable d'une main, Ghailene Chaâlali prenait logiquement un second carton jaune et laissait ses partenaires en infériorité numérique pour les dernières minutes (86e). Costauds dans ces dernières minutes, les Tunisiens assurèrent finalement l'essentiel et l'emportent 1-0.

Avec ce succès, la Tunisie enchaîne une troisième victoire en autant de rencontres et garde la tête de sa poule devant l'Egypte.