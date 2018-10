LIGUE 2 MOBILIS - 10ÈME JOURNÉE L'US Biskra seul dauphin

L'US Biskra s'est emparée de la deuxième place au classement général de la Ligue 2, en battant le mal classé USM Harrach (2-1), en clôture de la 10e journée, disputée samedi soir.

Ce sont Allam (51') et Messaâdia (62') qui ont offert cette précieuse victoire à l'USB. Du coup, l'USB devient seule Dauphin de l'ASO Chlef, qui, elle, n'a pas joué ce week-end, car son match contre la JSM Skikda a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'absence de quatre de ses joueurs, tous retenus en Equipe nationale des moins de 21 ans. Cette belle ascension de l'USB n'aurait pas été possible sans le faux pas des autres concurrents pour le podium, particulièrement ceux de l'ES Mostaganem et du MC El Eulma, qui se sont contentés du nul, respectivement (0-0) chez l'Amel Boussaâda et (1-1) chez le RC Kouba. A l'instar du MCEE, le WAT n'a pas su profiter de cette journée pour rester au contact du leader chélifien, puisqu'il s'est contenté d'un nul (3-3) dans son grand derby de l'Ouest contre l'ASM Oran. Les Zianides ont cependant le mérite d'être revenus à chaque fois au score, car ils ont été menés à trois reprises, avant de répliquer par la plus belle des manière, tout en ayant la réussite escomptée. Le MC Saïda, club de milieu de tableau, a lui aussi raté une bonne occasion de se rapprocher des équipes de tête, en se contentant d'un nul (1-1) chez la lanterne rouge, l'USM Blida. Un résultat qui place le MCS seul au 10e rang, avec 13 points, au moment où l'USMB reste bonne dernière, avec seulement cinq unités au compteur. A Béjaïa, la JSMB a commencé par concéder l'ouverture du score face au nouveau promu, le NC Magra, sur une réalisation de Ziouache (26') et elle a dû attendre la fin de match et les longs arrêtes de jeu décomptés par l'arbitre pour l'emporter, grâce notamment à un but de Berchiche (90'+12). A l'instar de la JSMB, l'USM Annaba a réussi une très bonne opération au cours de cette 10e journée, en battant le RC Relizane (1-0), grâce à El Ghomari, qui avait réussi à trouver le chemin des filets dès la 15'. Une courte, mais importante victoire, qui propulse le club annabi à la 5e place du classement général, avec 15 points, alors que le RCR reste 11e, avec 12 unités.



Résultats

USM Blida 1 - MC Saïda 1

A Boussaâda 0 - ES Mostaganem 0

RC Kouba 1 - MC El Eulma 1

USM Annaba 1 - RC Relizane 0

ASM Oran 3 - WA Tlemcen 3

JSM Béjaïa 2 - NC Magra 1

US Biskra 2 - USM El Harrach 1

ASO Chlef - JSM Skikda (reporté)