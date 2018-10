MC ORAN Omar Belatoui nouvel entraîneur

L'entraîneur Omar Belatoui a trouvé samedi soir un accord avec le président du MC Oran, Ahmed Belhadj, pour prendre les commandes techniques de son équipe première, a-t-on appris de ce club de Ligue 1. Belatoui succèdera au Marocain, Badou Zaki, après plus d'un mois du départ de ce technicien, dont le contrat devra être résilié en ce début de semaine, a précisé la même source. L'ancien défenseur international retrouve, ainsi, le banc de touche d'une équipe qu'il a déjà entraînée il y a quelques saisons, et où il a également évolué en tant que joueur. Avant d'engager Belatoui, le président mouloudéen avait négocié avec un autre ancien joueur et entraîneur de la formation d'El Hamri, en l'occurrence, Si Tahar Cherif El Ouezzani, mais il semble que ce dernier serait en route pour retourner à l'USM Bel Abbès. Le MCO, qui reste sur un nul ramené du terrain de l'O Médéa (1-1) jeudi passé pour le compte de la 10ème journée du championnat, occupe la 7e place avec 12 points.