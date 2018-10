TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DES AEROPORTS DE TUNISIE Les Algériens de Sovac et Lions de l'Atlas blidéen raflent tout

L'équipe cycliste algérienne Sovac Natura 4 Ever a remporté le Tour international des aéroports de Tunisie, à l'issue de la 6e et dernière étape, disputée samedi à Djerba, sur un circuit de 87 km, au moment où la deuxième équipe algérienne engagée dans cette compétition, les Lions de l'Atlas blidéen, a pris la deuxième place. Les coureurs de Sovac, qui étaient toujours dans les groupes de tête pendant les précédentes étapes de ce tour ont frappé très fort lors de l'ultime épreuve, en occupant les trois premières places, grâce notamment à Hamza Mansouri (1er), devant Nassim Saïdi et Youcef Reguigui. Mansouri a endossé par la même occasion le maillot jaune du vainqueur, mais aussi le maillot blanc, réservé au meilleur espoir (ndlr, U23), au moment où son coéquipier Saïdi a pris le maillot vert «celui du meilleur sprinter».