ALORS QUE L'USMA VEUT REJOINDRE LE LEADER Un alléchant MCA - CSC au programme

Le Mouloudia veut confirmer

Pour la première fois dans l'histoire du Championnat national, la LFP a annoncé samedi sa décision d'interdire aux supporters mouloudéens et constantinois d'assister, en déplacement, à la double confrontation mettant aux prises leurs formations cette saison.

Le match MC Alger - CS Constantine constituera le choc de la mise à jour du championnat de Ligue 1, prévue aujourd'hui et marquée également par le rendez-vous à enjeu entre l'USM Alger et le MO Béjaïa.

Ayant réussi à renouer avec la victoire en s'imposant lors du derby algérois face au NA Husseïn-Dey (2-1), le MCA, qui occupe la 8e place avec

12 points au compteur, aura à coeur de confirmer son réveil face au champion sortant dans un duel indécis et ouvert à tous les pronostics.

Le CSC, 6e avec 13 pts, est appelé à dissiper le doute à Alger, d'autant que les joueurs de l'entraîneur Abdelkader Amrani restent sur deux matchs sans victoire. Un résultat négatif face au Mouloudia serait lourd de conséquences pour la formation de Cirta. Pour la première fois dans l'histoire du Championnat national, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé samedi sa décision d'interdire aux supporters du MCA et du CSC d'assister, en déplacement, à la double confrontation mettant aux prises leurs formations cette saison.

Une mesure qui a pour but d'éviter tout débordement ou de scènes de violence eu égard à la sensibilité existant entre les deux galeries.

«En raison du caractère particulier que revêt la rencontre opposant le MC Alger au CS Constantine, prévue le 15 octobre 2018 au stade du 5-Juillet, et tenant compte des graves incidents enregistrés lors de la saison dernière lors de la demi-finale de Coupe d'Algérie ayant opposé la JSK au MCA au stade Hamlaoui de Constantine, la Ligue de football professionnel a proposé au manager du CSC et au directeur général du MCA de tenir leurs deux rencontres, phase aller et phase retour, en l'absence du public visiteur», a indiqué la LFP dans un communiqué. L'ES Sétif, qui occupe la troisième place avec 17 points, reste sur deux victoires de rang, dont une en déplacement face au MC Oran (1-0), et sera en appel à Médéa pour défier l'Olympique local, 12e avec 10 points, dont les résultats dans son antre d'Imam-Lyes sont en dents de scie.

Le dernier match de cette mise à jour opposera l'USM Alger, 2e au classement 19 points, à une équipe du MO Béjaïa, actuellement 6e avec 13 points, et sera à grand enjeu pour les Algérois. Et pour cause: une victoire leur permettrait de rejoindre la JS Kabylie en tête du classement.

L'USMA, vainqueur mercredi dernier lors du derby algérois du CR Belouizdad (1-0), devra rester vigilante face à une équipe du MOB qui a bien réussi son redressement sous la conduite du nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui, décrochant quatre points sur six possibles.



PROGRAMME

O Médéa - ES Sétif (15h)

MC Alger - CS Constantine (17h45)

USM Alger - MO Béjaïa (17h45)