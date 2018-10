ILS ONT RENDU VISITE À SOS VILLAGE D'ENFANTS DE DRARIA Des Verts au grand coeur

Par Mohamed BENHAMLA -

Un moment de grand bonheur

Selon Belmadi, les joueurs ne doivent pas s'éloigner des réalités du quotidien du simple citoyen.

Les joueurs de la sélection algérienne ont profité de leur quartier libre accordé, samedi, par Djamel Belmadi, afin de faire un saut à SOS Village d'enfants de Draria, une association caritative dédiée aux enfants orphelins et abandonnés. Le driver des Verts a accompagné ses protégés lors de cette visite et s'est dit «très touché», en lançant un message plein d'humilité à ses joueurs. Ces derniers, selon lui, ne doivent pas s'éloigner des réalités du quotidien du simple citoyen. «Tout comme les joueurs et les dirigeants, j'ai vécu un moment extraordinaire et exceptionnel lors de cette visite», a-t-il dit. «C'est très important de retrouver nos vraies valeurs, d'autant que nous nous retrouvons plusieurs fois déconnectés de la dure réalité de la vie. Voir le sourire de ces enfants quand ils ont vu les joueurs près d'eux est une sensation indescriptible. C'est une énorme joie pour nous, un plaisir, un honneur», a-t-il enchaîné. Et de conclure:

«Incha'Allah nous aurons l'occasion de réitérer cette action. Nous, les Algériens, avons toujours cet esprit de solidarité envers les autres. Je demande de soutenir SOS Village d'enfants» Les bambins dudit centre étaient très heureux, fiers et émus de voir les Verts sur place. Pour le portier Raïs M'bolhi, «c'est un honneur pour nous de leur rendre visite et de leur procurer cette joie». «Nous savons ce qu'ils ressentent et endurent. Un sourire aujourd'hui ou une embrassade peuvent faire la différence et les rendre heureux. Nous souhaitons à SOS Village d'enfants de continuer sur sa bonne voie. Ils font du très bon travail», a déclaré le dernier rempart algérien.

Pour sa part, Sofiane Feghouli abonde dans le même sens, en estimant qu'il faut aussi rendre hommage à tous ceux qui s'occupent de ce village, pour tout ce qu'ils font pour ces enfants.

«Nous sommes très heureux d'être là», a-t-il lancé. «être ici est une très belle initiative et est à refaire dès que ce sera possible. Donner du temps libre à ces enfants et leur apporter de la joie est de notre mission», enchaîne le joueur de Galatasaray. Et de dire en concluant: «Ceux qui travaillent ici accomplissent une noble mission et mettent du coeur à l'ouvrage chaque jour. Personnellement, j'ai grandi dans le partage et l'entraide et je suis très content. J'incite les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes». Pour sa part, Yacine Brahimi espère voir ce genre d'initiatives se répéter et les gens prendre conscience de ce qu'endurent ces bambins.

«Une immense fierté de venir rencontrer les enfants et ceux qui travaillent ici. Les responsables de ce centre font un énorme travail. Comme tout Algérien, nous avons grandi dans l'entraide et nous devons donc perpétuer cette tradition», a indiqué le joueur du FC Porto. Les enfants ont profité de l'occasion pour prendre plusieurs photos souvenirs avec tous les joueurs présents, tels que Mandi, Belfodil, Attal, Bentaleb, Halliche, Tahrat et Bounedjah, pour ne citer que ceux-là, dans une ambiance festive.