LES VERTS DEPUIS HIER À COTONOU La concentration bat son plein

Par Saïd MEKKI -

Les Verts sont décidés à revenir avec un bon résultat pour assurer prématurément leur qualification à la phase finale avant leur déplacement au Togo.

La sélection algérienne de football s'entraînera aujourd'hui à l'heure du match sur le terrain principal du stade de l'amitié de Cotonou, lieu de la rencontre demain face au Bénin dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires du groupe «D» de la CAN 2019, prévue au Cameroun. Les Verts sont décidés à revenir avec un bon résultat pour assurer prématurément leur qualification à la phase finale avant leur déplacement au Togo. La dernière journée aura lieu le mois prochain avec la réception de la Gambie.

Les joueurs du sélectionneur Djamel Belmadi ont le moral au beau fixe après avoir arraché une première victoire face au Bénin, vendredi dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida (2-0). Suite à cette victoire, l'Algérie occupe seule la première place avec un total de 7 points devant le Bénin, deuxième avec 4 points, alors que la Guinée et le Togo se partagent la dernière place avec deux points chacun. Pour bien préparer ce match-retour décisif pour les Verts dans la mesure où une victoire ou un nul suffirait à les qualifier, le sélectionneur Belmadi a d'abord donné quartier libre aux joueurs au lendemain de la victoire face au Bénin. Ils ont repris les entraînements hier matin pour une ultime séance avant de prendre la direction de Cotonou dans l'après-midi. La délégation algérienne devait rejoindre la capitale du Bénin hier vers 19h30. Une seule séance est prévue donc aujourd'hui à 16h00 pour mettre les dernières retouches dans le groupe afin de tenter d'arracher un bon résultat demain. Là, il faut dire que la mission des Verts ne serait vraiment pas facile, car les Béninois savent que seule une victoire, leur permettrait d'envisager une éventuelle qualification. Les Béninois ont d'ailleurs montré une petite facette de leur jeu rapide surtout par des contres et une bonne organisation générale sur le terrain. Le début de la deuxième mi-temps vendredi dernier à Blida en a été la parfaite illustration. Les Beninois ont dominé les Algériens avant d'être découragés par ce deuxième but de Bounedjah. C'est dire que la défense algérienne devrait certainement être très sollicitée demain avec le gardien de but Raïs M'bolhi. Belmadi et ses joueurs se doivent donc de prendre toutes les dispositions dans ce genre de match à enjeu en déplacement. Sur le plan moral tout va bien avec cette première victoire sachant que le dernier succès des Verts en match officiel remontait à juin 2017 à Blida face au Togo (1-0) dans ces mêmes éliminatoires de la CAN 2019. Reste, donc, la révision sur les plans tactique et technique pour les joueurs algériens afin de pouvoir bien contrer ces Béninois qui vont certainement se ruer sur les bois du gardien M'bolhi dans l'espoir d'arracher une victoire et se replacer avec les Verts à la première place de ce groupe. Il est vrai que les deux premiers du groupe se qualifieront à la phase finale, et l'Algérie et le Bénin sont les deux favoris en puissance, mais mieux vaut prendre ses devants pour éviter toute surprise. Par ailleurs, il faut bien reconnaître qu'en réalité, il n'y aurait certainement pas trop de chamboulement dans l'effectif, mais la remobilisation des joueurs et surtout leur replacement avec de nouvelles directives pour éviter les erreurs du match aller seront d'importance capitale. Et ça, l'ex-international algérien et actuel sélectionneur le sait parfaitement...