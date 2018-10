A L'INVITATION DE L'AMBASSADE D'ESPAGNE Deux dirigeants du Barça à Alger en novembre

Deux hauts dirigeants du FC Barcelone seront à Alger à la fin du mois de novembre afin de parler du projet de rénovation du stade du Nou Camp. Jordi Moix, 3e vice-président du club, et Pau Vilanova, chargé des relations avec les clubs de supporters du Barça à travers le monde, seront à Alger les 25 et 26 novembre prochain à l'invitation de l'ambassade d'Espagne et du centre culturel Cervantès. L'objet de leur visite est de présenter le projet de rénovation novatrice du Nou Camp, dénommé Espai Barça. Il s'agit principalement d'agrandir le stade principal de plus de 5 000 places et de lui ajouter une toiture pour un coût total de 360 millions d'euros. Ce projet qui compte aussi la construction d'une nouvelle salle omnisports couverte de 12.000 places doit se faire en intégrant le quartier autour du stade.