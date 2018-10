CENTRAL COAST MARINERS Usain Bolt s'agace d'un contrôle antidopage inopiné

Vendredi dernier, Usain Bolt a ouvert son compteur but en professionnel, en inscrivant, dans un match amical, un doublé avec son club australien des Central Coast Mariners. Mais alors qu'il n'a pas encore joué de rencontres officielles, le Jamaïcain est apparu remonté, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Dans celle-ci, l'octuple champion olympique s'est agacé de recevoir une convocation pour un contrôle antidopage inopiné. «Comment est-ce que je vais passer un test antidopage aujourd'hui? Je ne suis même pas encore un footballeur professionnel! Non mais sérieusement?», a-t-il déclaré, avant de poursuivre: «Alors j'ai demandé à la dame: «Pourquoi dois-je passer un test antidopage alors que je n'ai pas encore signé avec un club?» Elle m'a répondu qu'on lui avait dit que j'étais un athlète d'élite et que je devais donc être contrôlé... Bon, O.-K.» Bolt attend toujours de signer un contrat pro en Australie, où la saison démarre dans quatre jours.