ECLOSION DES TALENTS JUVÉNILES Hattab mise sur les maisons de jeunes

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a affirmé dimanche à Djelfa que son département ministériel oeuvrait à faire des maisons de jeunes des espaces pour l'éclosion des talents juvéniles, selon leur intérêts et aspirations. Lors d'un entretien entre le ministre et les membres d'un club d'aviation, première halte de sa visite d'inspection dans la wilaya, entamée par l'inauguration d'une maison de jeunes dans la commune d'El Khemis (90 km au nord de la wilaya), le ministre a mis l'accent sur l'importance de telles activités organisées dans des maisons de jeunes qui répondent aux aspirations des jeunes sur les plans intellectuel, scientifique et technique. Depuis le siège de la maison de jeunes inaugurée dans la commune d'El Khemis où il a écouté un exposé sur la situation du secteur, Hattab a évoqué la rencontre nationale qui se tiendra avant la fin de l'année en cours sur la révision de la nomenclature des activités des maisons de jeunes qui «répondra aux intérêts et aspirations des jeunes». Le ministre a salué l'initiative des membres du club d'aviation qui ont investi un domaine «hors du commun», ajoutant qu'ils constituaient un modèle à suivre dans ce genre d'activités introduites dans les maisons de jeunes «que nous aspirons à ériger en espaces propices à la science et à la technologie».