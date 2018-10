JUVENTUS Lukaku prêt à venir

L'attaquant de Manchester United, Romelu Lukaku, a fait le point sur sa situation et un éventuel transfert à la Juventus. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l'international belge a indiqué qu'il était prêt à rejoindre le club italien. «Pourquoi pas? J'espère que cela arrivera. La Juventus a un excellent projet. Chaque année, ils essaient de devenir plus forts. La Juve dispose sans aucun doute dans l'une des deux ou trois meilleures équipes d'Europe. Il ont un excellent entraîneur et des joueurs extraordinaires à tous les postes»