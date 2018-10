L'AUTRE MATCH DU GROUPE D Le Togo, sans Adebayor, bute sur la Gambie à Lomé

A quelques heures du match, le capitaine togolais, Emmanuel Adebayor, a décidé de ne pas jouer à cause de l'état de la pelouse.

L'équipe du Togo a hypothéqué ses chances de qualification en étant tenue en échec sur sa pelouse par la Gambie (1-1) vendredi lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Derniers (ex aequo) de la poule D avec seulement deux points, les Eperviers vont devoir maintenant gérer la nouvelle défection de leur capitaine, Adebayor, qui a refusé de jouer cette rencontre décisive.

Le Français Claude Le Roy, surnommé le «sorcier blanc», est passé dans l'art d'accomplir quelques miracles sur le continent africain depuis plus de trois décennies. Mais cette fois, la mission semble impossible pour l'ancien vainqueur de la CAN avec le Cameroun en 1988, tellement son équipe est tombée bas vendredi à domicile face à la Gambie (1-1). C'est un match nul aux allures de défaite pour le Togo tenu en échec par une formation gambienne qui court derrière une victoire en match officiel depuis juin 2013. Un but de l'attaquant du FC Zurich, Assan Cessay (10') a failli donner un beau succès aux Scorpions et enfoncé les Togolais à la dernière place du groupe, mais Kévin Denkey a remis les compteurs à zéro à la 83'. Il faut dire que les hommes de Le Roy n'ont pas entamé cette rencontre dans les meilleures dispositions. A quelques heures du match, en effet, leur capitaine Emmanuel Adebayor a décidé de ne pas jouer à cause de l'état de la pelouse. Pour ne rien arranger, les Togolais ont lutté contre une pluie diluvienne - qui a retardé la reprise de la seconde période- pour tenter de revenir sur d'intraitables Gambiens. Le Togo va se rendre en Gambie aujourd'hui pour le match-retour. Ce sera l'ultime chance pour les Eperviers de croire encore à la qualification. C'est le moment pour Claude Le Roy de faire un nouveau miracle.