LANCEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE LA FAF Gianni Infantino attendu à Tlemcen

Le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a annoncé que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné son accord de principe pour être présent lors du lancement des travaux des centres fédéraux. Le président de la FAF a déclaré, lors d'une réunion avec les membres de l'Assemblée générale de la région Centre: «Je ne peux pas dire si le président de la FIFA sera présent, mais il m'a donné son accord de principe pour qu'il vienne assister au lancement des travaux de notre centre de formation.» Le premier responsable de la FAF a ajouté, dans ce sillage: «En tout cas, si on débute les travaux avant la fin de cette année, on le lui fera savoir et on choisira un jour qui lui conviendra et ainsi on verra que la FIFA est à 100% avec la FAF dans cette idée.». Il s'agit, faut-il le rappeler, du centre de formation fédéral de Tlemcen, situé sur le plateau de Lalla Setti.