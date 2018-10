LUTTE LIBRE Farid Benferdjallah offre une médaille d'argent à l'Algérie

Le lutteur algérien Farid Benferdjallah a remporté la médaille d'argent du tournoi de lutte libre, après sa défaite face au Russe Tembotov Akhmedkhan (10-0), dimanche en soirée à Buenos Aires, en finale de la catégorie des 80 kg des 3es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018). C'est l'unique médaille obtenue jusqu'à présent par l'Algérie lors du rendez-vous argentin. La médaille de bronze de la catégorie des 80 kg est revenue à Rakhimov Mukhammadrasul (Ouzbékistan), vainqueur du Canadien Lee Carson Barry (10-0). Pour atteindre la finale, Benferdjallah, champion d'Afrique juniors et médaillé d'or aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), a remporté ses deux premiers combats face aux représentants de Micronésie, Yairegpie Valentine (10-0) et du Canada, Lee Carson Barry (8-7). Pour sa part, Oussama Laribi (55 kg) a échoué au pied du podium, après avoir perdu dans la même soirée son combat pour la médaille de bronze face à l'Ukrainien Ostapenko Vladyslav (10-0). L'Américain Robert Howard a pris l'or et l'Argentin Hernan David Almendra s'est adjugé l'argent de la catégorie. Au tour précédent, l'Algérien avait battu Whitt Gavin Stefan Sablan de Guam (10-0), avant de perdre face à l'Argentin Almendra Hernan David (5-4). Samedi, Merikhi Ahmed Abdelhakim (60 kg) avait terminé à la cinquième place de la lutte gréco-romaine après sa victoire face au Néo-Zélandais Kellner Arapo Ngatuera George (10-2).

Versé dans le groupe B composé de deux autres athlètes, le lutteur algérien avait perdu les deux premiers combats face à l'Arménien Sahak Hovhannisyan, médaillé de bronze de la compétition et au Géorgien Giorgi Tokhadze, médaillé d'or. Trois lutteurs de la sélection algérienne ont pris part aux JOJ-2018.