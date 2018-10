NBA Tweet raciste du père de Muscala

Les Philadelphia 76es et leur ailier Mike Muscala ont présenté dimanche leurs excuses à Jimmy Butler après des commentaires racistes du père de Muscala visant l'arrière des Minnesota Timberwolves. «Ils sont inacceptables et ne reflètent nullement la philosophie de notre organisation», a affirmé le directeur général des Sixers, Elton Brand. Dans un tweet en réaction à un article sur le retour de Butler, qui avait demandé à être échangé, Bob Muscala avait traité d'«égocentrique» le comportement du joueur des Wolves. «Une maladie mentale afro-américaine», avait ajouté Muscala père dans son tweet, effacé depuis. «Ses commentaires sont déplacés et inappropriés, et ils ne reflètent pas ma personnalité», a pour sa part écrit Mike Muscala.