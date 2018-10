PRÉPARATION DE LA PHASE FINALE DE LA CAN 2018 (DAMES) Les Vertes au Maroc pour deux matchs amicaux

La sélection algérienne dames de football s'est rendue hier au Maroc pour disputer deux matchs amicaux de préparation contre la sélection locale en vue des prochaines échéances officielles, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). En prévision de ces deux rencontres amicales prévues les 18 et 22 octobre, la sélectionneuse, Radia Fertoul, a convoqué 23 joueuses. La sélection algérienne prépare la phase-finale de la coupe d'Afrique des nations, CAN-2018 dont le tirage au sort aura lieu le 21 octobre prochain à Accra. Les Algériennes ont validé leur billet pour la CAN-2018 grâce à leur succès en aller et retour contre l'Ethiopie (3-1, 3-2). La CAN-2018, prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana, va regrouper 8 équipes qui seront scindées en deux groupes de 4. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales et les trois premiers du tournoi joueront la Coupe du monde 2019 en France. Les 8 pays qualifiés sont: le Ghana (pays hôte), l'Algérie, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Mali, le Nigeria, la Zambie et l'Afrique du Sud. La Guinée équatoriale, suspendue par la FIFA, ne sera pas qualifiée au Mondial-2019 même si elle gagne la CAN-2018.