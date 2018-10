RETARD DANS LA REALISATION DU STADE OLYMPIQUE D'ORAN L'entreprise chinoise stigmatisée

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le wali d'Oran a été sidéré de constater que l'entreprise chinoise avait revu à la baisse ses moyens humains.

Avertissante a été la wilaya d'Oran en tançant l'entreprise chinoise en charge de la réalisation du stade olympique d'Oran. Le wali d'Oran a été menaçant en annonçant la saisie officielle de la représentation diplomatique chinoise pour la tenir informée sur les engagements non pris par ladite entreprise accusant un retard flagrant dans la réalisation du stade d'Oran. Dans ses mises en garde, la wilaya a annoncé «la prise des dispositions et des mesures administratives appropriées, allant jusqu'à des sanctions». Avant que la situation ne s'enlise, la wilaya d'Oran a jugé utile de tempérer les ardeurs en invitant les responsables de cette société à honorer leurs engagements consistant à garnir les effectifs en matière de main-d'oeuvre pour rattraper le retard dans un délai ne dépassant pas deux jours. D'ailleurs, a annoncé le wali, «nous allons nous réunir, pour s'expliquer, avec les responsables de l'entreprise à laquelle nous avons accordé tous les moyens, assistance et accompagnement nécessaire». Cette rencontre, devant se tenir dans le siège de la wilaya, réunira le directeur de l'emploi et des membres du comité de pilotage du projet pour apporter des solutions concrètes à ce problème. Des recrutements sont donc prévus pour renforcer la main-d'oeuvre dans les différents chantiers de ce gigantesque projet. Tout a commencé lorsque les cadres de cette société ont été «trompeurs» en ayant souligné récemment que «le nombre de techniciens mobilisés dans le chantier est de 110 personnes». Tout le contraire s'est produit. Se rendant sur les lieux, le wali d'Oran a été sidéré de constater que l'entreprise chinoise a revu à la baisse totale ses moyens humains, d'où la menace qu'il a proférée à son encontre. Et ce n'est pas tout.

Stigmatisante, la wilaya d'Oran a, sur place, incité les responsables du bureau d'études à mener une politique, à la fois implacable et ferme, vis-à-vis du réalisateur, l'entreprise chinoise, et ce, en vue de livrer le projet dans les délais fixés par le cahier des charges. Tout comme il les a incités à lancer l'opération de boisement des pourtours du complexe sportif. La situation urge. Les Jeux méditerranéens sont prévus pour l'année 2021. C'est le compte à rebours. Le département de Hattab est enthousiaste. Toutefois, la mission du suivi dudit projet est assumée par la wilaya d'Oran. Toutes les prérogatives lui ont été accordées, pour peu que le chantier avance, tout comme l'est le Village méditerranéen dont les travaux connaissent un taux d'avancement appréciable. Le complexe olympique d'Oran sera livré, dans sa totalité, en mars 2020, alors que le stade de football de 40.000 places et le terrain d'athlétisme de 6000 places le seront à la fin de l'année courante, a-t-on appris. Le Village olympique sera réceptionné au début de l'année 2020. Une délégation du Comité olympique international s'est rendue récemment en vue d'inspecter les différents chantiers du complexe olympique, y compris le Village olympique, où le taux d'avancement global des travaux est estimé à 60%. Une autre délégation effectuera ces jours-ci une visite dans le chantier. Pour ce qui est de la pelouse du stade de football, l'entreprise devant réaliser le terrain est installée. La pelouse devrait être livrée à la fin de l'année 2018. Des projecteurs et deux écrans géants seront installés à l'intérieur du stade où le taux d'avancement des travaux a atteint les 90%. Toutefois, la wilaya d'Oran déplore une «certaine désorganisation» au niveau des différents chantiers du projet, notamment au niveau du Village olympique, soulignant que des correctifs seront apportés pour palier aux différents déficits constatés et faire avancer les chantiers. Depuis l'installation du comité de pilotage du projet, qui regroupe tous les intervenants ayant un lien avec le complexe olympique, les choses ont, toutefois, connu une nette amélioration. Le Village olympique accueillera 4500 personnes.