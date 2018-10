BENIN - ALGERIE AUJOURD'HUI A 16H00 À COTONOU Un bon coup à jouer pour les Verts

Par Saïd MEKKI -

La défaite étant ainsi «interdite» pour les Béninois chez eux, la tâche des Verts s'annonce bien compliquée pour tenter un bon résultat à Cotonou.

La sélection algérienne de football, leader de son groupe dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2019, devra faire très attention à cette sélection béninoise qu'elle affrontera cet après-midi à partir de 16h au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou. En réalité, les Béninois font bien leur calcul en voyant le classement actuel qui fait ressortir le risque que coûterait une défaite face aux Verts. En effet, bien que les joueurs du coach Michel Dussuyer occupent la deuxième place du groupe D avec un total de 4 points, n'empêche que les deux derniers classés, à savoir le Togo et la Gambie, qui se rencontreront aujourd'hui également, se trouvent à deux points du Bénin. En d'autres termes, une victoire d'une des deux sélections, lui permettrait de comptabiliser 5 points. Et pour éviter une surprise en fin de parcours de cette phase des poules, les Béninois se doivent donc de gagner ce match contre les Verts, pour rester en course à la qualification à la phase finale de cette compétition continentale, prévue au mois de juin prochain au Cameroun. La défaite étant ainsi «interdite» pour les Béninois chez eux, la tâche des Verts s'annonce bien compliquée pour tenter un bon résultat à Cotonou. Un point positif sur le plan mental pour les Verts, c'est le fait que les joueurs du Bénin redoutent cette formation algérienne très difficile à manier hors de ses bases, car loin de toute pression d'un public algérien des plus exigeants. Mieux encore, l'ambiance est au beau fixe chez les Verts depuis leur arrivée dimanche soir à Cotonou. Les Algériens sont unanimes à déclarer qu'ils comptent bel et bien gagner ce match retour, pour confirmer le résultat du match aller de vendredi dernier à Blida (2-0). Une victoire pour les Verts cet après-midi et c'est la qualification assurée à la phase finale de la prochaine CAN dès cette 4e journée. Il est utile de rappeler au passage que les deux premiers du groupe se qualifient pour le Cameroun. L'attaquant Yassine Benzia le dit si bien d'ailleurs: «Une victoire à Cotonou nous enverra en CAN, et c'est ce que nous allons donc essayer d'obtenir mardi.» Seulement, son coéquipier, Mehdi Tahrat, qui reconnaît qu' «on s'attend à ce que la tâche soit difficile», appréhende bien ce match-retour en indiquant que ce serait certainement «un match avec beaucoup d'engagement physique» et avec «une pression constante sur la défense algérienne», car les Écureuils «vont sûrement faire le maximum pour gagner», surtout que cette victoire, si elle aura lieu, les replacerait aussitôt à la première place, en ex aequo avec les Verts. Déjà au match aller, les Sessegnon et ses coéquipiers ont vraiment désarticulé la défense algérienne, surtout au début de la deuxième mi-temps où ils se sont portés vers le camp des Verts dans la perspective d'égaliser après le premier but inscrit par Bensebaïni, mais les Béninois ont été vite refroidis par le deuxième but signé Bounedjah. Cette fois-ci, la défense algérienne va devoir bien subir le jeu des joueurs du coach Dussuyer, décidés à ne pas rater l'occasion de jouer à domicile pour retrouver la place de leader. Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, sait très bien que ce match sera difficile et il a également une idée de ce qu'il faut faire pour tenir en respect ces Écureuils à la recherche d'une revanche et surtout d'une victoire qui leur permet de garder de grandes chances pour une qualification à la phase finale de la CAN. Or il se trouve que les joueurs algériens sont également conscients de la tâche qui les attend. Le latéral droit, Youcef Attal l'exprime très bien en déclarant qu' «on s'attend à affronter des Béninois motivés qui voudront se racheter de la défaite de vendredi. Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche, mais on fera tout pour gagner et arracher notre qualification».

La balle est désormais dans le camp des joueurs algériens, qui pourraient assurer, dès aujourd'hui, une qualification à la phase finale du tournoi continental.