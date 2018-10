ALORS QUE BENALDJIA EST SUR LE DEPART Dumas pense déjà au mercato hivernal

Le technicien français se fixe sur ses besoins

Depuis le début de la saison, des voix persistantes annoncent Benaldjia sur le point de parvenir à un accord avec un club du Golfe.

L'effectif de la JSK connaît une dynamique ces derniers jours. La direction menée par le président Cherif Mellal reste à l'écoute des besoins exprimés par le technicien Franck Dumas, qui poursuit sa recherche de l'homogénéité dans son effectif. D'un autre côté, la porte restée toujours ouverte pour le recrutement l'est aussi pour les départs.

Cherif Mellal affirmait qu'il ne retient aucun joueur par la contrainte et qu'il suffit d'un contrat qui bénéficie à la JSK pour libérer celui qui veut partir tenter sa chance ailleurs. C'est juste à ce chapitre qu'il convient de mettre en exergue le désir de Mehdi Benaldjia de partir. Depuis le début de la saison, des voix persistantes l'annoncent sur le point de parvenir à un accord avec un club du Golf.

La question a également toujours été posée à Mellal qui réitère son principe de base. Benaldjia sera libéré si le contrat bénéficie à la JSK. Ces derniers jours, nos sources le donnent comme partant et qu'un contrat interviendra au mercato d'hiver.

De son côté, Franck Dumas poursuit son travail de recherche d'un effectif stable. La recherche d'équilibre entre tous les compartiments fait que le technicien français, tout en préparant les rencontres, fait un travail de repérage des points faibles de son équipe.

C'est ainsi, ajoutent nos sources, que le besoin d'un défenseur dans l'axe s'est fait sentir au fur et à mesure des rencontres. Les Canaris trouvent en effet des difficultés à faire face aux attaques et contre-attaques venant par l'axe d'où la nécessité de recruter un défenseur axial.

Cette demande, ajoutent nos sources, a été acceptée par Cherif Mellal qui est déjà à la recherche du bon élément à intégrer lors du mercato hivernal. Par ailleurs, en prévision de la prochaine rencontre de vendredi prochain face au MCO, la direction de la JSK a annoncé la mise au service des supporters d'une flotte de bus. La rencontre qui va se jouer à Oran sera, selon beaucoup de supporters, riche en spectacle, mais les Canaris n'iront pas juste pour cela. Garder leur statut de leader passe par une nécessaire victoire d'autant plus qu'ils ne sont plus qu'à trois de leur poursuivant direct. Pour le président du club kabyle, jouer à l'extérieur comme à l'intérieur ne change rien aux objectifs. Les rencontres se jouent sur le tapis vert.

C'est pourquoi, les Canaris sont appelés à arracher les trois points de la rencontre pour rester sur le podium. Enfin, il convient de relever l'insistance de la direction du club sur le fair-play. Aidé par Iboud, Cherif Mellal et son équipe font un travail pédagogique pour endiguer toutes les causes de la violence. Pour donner l'exemple, la même équipe dirigeante réserve un accueil chaleureux aux invités.

D'aucuns auront remarqué que les gradins du 1er Novembre sont un havre de paix pour les supporters visiteurs. Ces derniers bénéficient même d'un accueil chaleureux par les supporters de la JSK.