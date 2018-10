PELOUSE IMPRATICABLE, FORTES PLUIES ET PRESSION DES SUPPORTERS Ce qui attend les Verts à Cotonou

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Algériens décidés à relever le défi

Sur le papier, les protégés de Djamel Belmadi partent avec la faveur des pronostics, mais la vigilance est de mise...

Le sentiment qui se dégage de la sélection algérienne, quelques heures avant son match face au Bénin, à Cotonou, c'est que les joueurs sont prêts à tous les niveaux pour revenir avec le gain complet. Une moisson synonyme d'une qualification à la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun. Sur le papier, les protégés de Djamel Belmadi partent avec la faveur des pronostics. Mais la vigilance est de mise, puisque les exemples ne manquent pas de ces sélections qui se sont faites surprendre là où personne ne s'y attendait. Cela est intervenu, entre autres, en raison de ce sursaut d'orgueil affiché par leurs adversaires ainsi que des conditions extrasportives. Les Verts sont donc avertis, eux qui sont déjà face à «un embarras de taille».

La pelouse du stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou se trouve dans un piteux état, rendant la circulation de la balle des plus difficiles. Pis encore, durant les dernières 48 heures, de fortes chutes de pluie ont été enregistrées sur la ville de Cotonou, ce qui rend encore difficile le fait de jouer sur la pelouse dudit stade. Les joueurs de la sélection nationale l'ont vérifié sur place. Djamel Belmadi, qui s'était déjà plaint de l'état de la pelouse du stade de Banjul, lors du match face à la Gambie, a constaté de visu que celui de Cotonou est encore pire. Cependant, il ne veut pas faire toute une historie à cause de cela, en indiquant qu'il faudra faire avec, et surtout penser à trouver la formule idéale qui va permettre à son équipe de revenir avec le gain du match.

Il en a parlé, dans ce sens, à ses joueurs, leur indiquant qu'il veut voir la même rage de vaincre affichée lors du match-aller à Blida, tout en demandant à ce qu'il y ait une amélioration dans le jeu, qui, à ses yeux, n'est pas encore parfait. Il veut surtout que ses protégés ne soient pas intimidés par la pression des supporters locaux. Ces derniers sont attendus en masse aujourd'hui, sachant que les autorités béninoises ont décidé d'une entrée gratuite au stade afin d'apporter le soutien qu'il faut à Sességnon et consorts.

Les joueurs algériens savent ce qui les attend et sont déterminés à répondre présents aux attentes du coach ainsi que de leurs fans. Dans leurs différentes déclarations, ils estiment qu'ils ne vont ménager aucun effort pour y parvenir et offrir une nouvelle qualification à l'Algérie pour le tournoi continental. «Le rendez-vous de Cotonou sera probablement plus difficile car les conditions de jeu seront différentes.

Mais il y a une qualification en jeu et nous allons essayer de les bousculer là-bas», a indiqué le défenseur Ramy Bensebaïni, auteur de l'ouverture du score face aux Ecureuils. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite.