FC BARCELONE Quelle solution pour la défense?

Utiliser Sergio Busquets en défense centrale ou promouvoir le jeune Jorge Cuenca, voilà les deux premières options pour Ernesto Valverde.

«Opération central réactivée». Mundo Deportivo n'y va pas par quatre chemins. Face à la nouvelle tuile pour Thomas Vermaelen, absent pour les six prochaines semaines, le FC Barcelone, qui ne compte plus que deux centraux valides (Clément Lenglet et Gérard Piqué), doit agir. L'urgence est de trouver des solutions pour pallier les blessures du Belge et de Samuel Umtiti qui, comme l'explique L'Équipe, ne sait toujours pas quand il sera de retour. Utiliser Sergio Busquets en défense centrale ou promouvoir le jeune Jorge Cuenca, voilà les deux premières options pour Ernesto Valverde. Toutefois, ces deux recours n'offrent pas toutes les garanties, notamment avant les rendez-vous contre l'Inter Milan en Ligue des champions, «des épreuves de feu» comme l'explique Sport. Alors, MD explique que la cellule de recrutement des Blaugranas s'est mise en quête d'un axial pour le mois de janvier. Plusieurs profils sont étudiés, Matthijs De Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam) restant la priorité absolue à ce poste. Une priorité difficile à attirer en janvier. Du coup, d'autres noms pullulent, pour un prêt de préférence. Branislav Ivanovic (34 ans), ancien pensionnaire de Chelsea aujourd'hui au Zenit Saint-Pétersbourg, est notamment évoqué pour son expérience de haut niveau, tout comme Benedikt Höwedes (30 ans, Lokomotiv Moscou), Neven Subotic (29 ans, AS Saint-Étienne) ou Holger Badstuber (29 ans, Stuttgart). Des pistes plus abordables que d'autres (le Marseillais Adil Rami et le Nerazzurro João Miranda étant cités comme difficiles à attirer). Si le recrutement s'orientait donc sur un profil plus expérimenté, un retour de Javier Mascherano (34 ans, Hebei) serait également évoqué. Mais les pensionnaires de Camp Nou pourraient opter pour un défenseur connaissant bien la Liga pour terminer la saison. Les pistes Djéné (26 ans, Getafe) et Unai Nuñez (21 ans, Athletic) sont là citées. Un chantier de taille donc pour le Barça, qui doit rapidement trancher, histoire d'offrir à Ernesto Valverde les solutions pour mener de front les campagnes en Espagne et en Europe.