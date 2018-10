FORMULE 1 Leclerc et Räikkönen: Ferrari justifie son choix

Interrogé sur le choix de Ferrari avec ses pilotes pour la saison prochaine, Maurizio Arrivabene justifie le fait de remplacer Kimi Räikkönen par Charles Leclerc.

L'intersaison devait s'annoncer calme dans le top team, mais ce fut tout l'inverse. Pendant que Red Bull constatait le départ de Daniel Ricciardo chez Renault, Ferrari a décidé de ne pas conserver Kimi Räikkönen qui a rejoint Sauber pour les deux prochaines saisons. Pour le remplacer, l'écurie italienne a misé sur l'avenir en attirant Charles Leclerc, jeune pilote issu de la Ferrari Driver Academy qui sort d'une première saison plus que prometteuse avec Sauber. Maurizio Arrivabene, le team principal de Ferrari, justifie ce choix tout en rendant hommage à Kimi Räikkönen. «Kimi est un professionnel et cela aura été un grand plaisir d'avoir pu travailler avec lui durant ces dernières années. Il voulait savoir avant Monza quelles étaient nos intentions le concernant pour 2019, c'est pour cette raison que nous lui avons confirmé l'arrivée de Charles. Nous avons pris la décision de remplacer Kimi pour permettre à un jeune et prometteur talent comme Charles de progresser aux côtés d'un champion comme Sebastian [Vettel]. Kimi restera en Formule 1 au moins pendant encore deux ans avec Sauber, mais malgré cette nouvelle il a su faire preuve d'un très grand niveau de professionnalisme à Monza», confie-t-il à la Gazzetta dello Sport dans des propos rapportés par F1i.