LIGUE 1 La fin de la phase-aller le 21 novembre

La phase-aller du championnat de Ligue 1 s'achèvera le 21 novembre 2018, mais le denier match de cette phase est programmé le 29 novembre. Il s'agit de la rencontre USM Alger - ES Sétif pour le compte de la 11e journée, selon la LFP. Cette dernière rapporte que la trêve hivernale aura lieu entre le 21 novembre et le 17 décembre 2018. Quant au championnat de Ligue 2, la dernière journée est programmée les 30 novembre et le 1er décembre 2018. Interviendra ensuite la trêve qui s'achèvera le 17 décembre 2018. D'autre part, la Ligue de football professionnel a fixé les dates des 32es et 16es de finale de la coupe d'Algérie seniors qui se dérouleront les 18 et 19 décembre pour le premier tour et les 25 et 26 décembre pour le second tour.