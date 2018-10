MC ORAN L'AG du CSA fixée au 21 octobre

L'assemblée générale ordinaire du club sportif amateur (CSA) du

MC Oran aura finalement lieu le 21 octobre. Le président du CSA/MCO, qui ne dispose désormais que d'une seule section, à savoir, celle de handball, Tayeb Mahiaoui, aura pour l'occasion à présenter les bilans moraux et financiers des deux précédentes saisons. Ce retard accusé dans l'organisation de cette AG a mis le club, relégué en fin d'exercice passé en division nationale, dans l'impasse. Pis, l'équipe n'a repris que dernièrement les entraînements mais avec deux effectifs, l'un dirigé par l'entraîneur de la saison passée, Mustapha Doubala, et l'autre composé de nouveaux joueurs sous la houlette de Mekki Djilali, désigné par Mahiaoui.

Mais les choses viennent de rentrer dans l'ordre dans ce registre, selon le manager général de la section handball, Nacereddine Bessadjrani, après le retrait de Doubala, l'ancien pivot de la légendaire sélection nationale des années 1980. Le retour à la normale et la programmation d'une assemblée générale ordinaire le 21 octobre ont été rendus possibles grâce à l'intervention de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) d'Oran.

Cette dernière a même envoyé deux mises en demeure au président Mahiaoui, absent de la scène depuis plusieurs mois, pour l'exhorter à tenir son assemblée.

Le MCO avait passé une saison noire lors de l'exercice passé marqué par des grèves à répétition des joueurs pour revendiquer la régularisation de leur situation financière. L'équipe a même déclaré forfait pour un match officiel pour la même raison, avant qu'elle ne perde sa place parmi l'élite à la fin du parcours.

A Oran, tout le monde attend l'assemblée générale pour connaître la réaction des membres de l'assemblée générale et s'ils vont renouveler ou non leur confiance à Mahiaoui, surtout après la dissolution de toutes les autres sections sportives, sachant que la section football est gérée depuis 2010 par le club professionnel.