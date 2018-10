PREPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 (U23) Les Verts s'imposent face au Maroc

Le sélectionneur national, Boualem Charef, a été expulsé par l'arbitre peu avant la mi-temps (40') pour contestation.

La sélection algérienne des moins de 23 ans s'est imposée face à son homologue marocaine sur le score de 2-1 lundi à Al-Jadida (Maroc) en match amical de préparation en vue des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Zorgane (62') et Chérif Kaddour (87'), alors que l'unique réalisation marocaine a été l'oeuvre de Boutouil (82' SP). Le sélectionneur national, Boualem Charef, a été expulsé par l'arbitre peu avant la mi-temps (40e) pour contestation. Il s'agit de la deuxième confrontation entre les deux équipes, après celle qui s'est déroulée vendredi dernier et soldée par un nul vierge (0-0).

La sélection algérienne des moins de 21 ans prépare les éliminatoires de la CAN des U23 qui se déroulera du 8 au 22 novembre 2019 en Egypte. Exemptée du premier tour des éliminatoires de la CAN-2019, la sélection algérienne affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre la Guinée Equatoriale et Sao Tomé-et-Principe. Les Algériens se déplaceront pour le match-aller avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu du 18 au 26 mars 2019. En cas de qualification, l'équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour des éliminatoires le vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le vainqueur du match entre le Ghana et le Togo.

La CAN 2019 U23, qui regroupera huit pays, sera qualificative pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Les trois premiers sont concernés par cette qualification.