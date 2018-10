ÇA SE CORSE EN HAUT DU TABLEAU L'USMA rejoint la JSK en tête

Les Usmistes auront une possibilité de s'emparer du fauteuil de leader vendredi prochain, à l'occasion du match en retard en déplacement face à l'USM Bel-Abbès (17h45).

L'USMA, large vainqueur lundi à domicile face au MO Béjaia (5-1), a rejoint la JS Kabylie en tête du classement, à l'occasion de la mise à jour de la Ligue 1 de football. Le club algérois a dominé les Crabes grâce à des buts signés Meziane (19', 56'), Koudri (46'), Yaya (52' SP) et Benguit (88'), alors que l'unique réalisation du MOB a été l'oeuvre de Dehar (67' SP). L'USMA aura une possibilité de s'emparer du fauteuil de leader vendredi prochain, à l'occasion du match en retard en déplacement face à l'USM Bel-Abbès (17h45). Un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique Médéa et l'ES Sétif se sont neutralisés (2-2) en match disputé au stade Imam-Lyès de Médéa. Les locaux ont ouvert le score à la 22' grâce à Sameur, avant que les Sétifiens ne remettent les pendules à l'heure par l'entremise de Aiboud (28' SP). En seconde période, l'ESS a pris l'avantage sur une réalisation de Lakroum (69'), mais les coéquipiers de Motrani ont réussi à égaliser en fin de partie par l'intermédiaire de Khaldi (87'). L'ESS a dû terminer le match en infériorité numérique après l'expulsion de Draoui (89'). Avec ce nul, l'ESS reste scotchée à 3e place au classement avec 18 points, alors que l'OM se hisse à la 10e position avec 11 points en compagnie de l'AS Aïn M'lila et le CA Bordj Bou Arréridj.