BESIKTAS L'agent de Brahimi invité à négocier

Par Mohamed BENHAMLA -

Après avoir pris part au match des Verts, hier, face au Bénin, Yacine Brahimi est attendu aujourd'hui, à Porto pour reprendre avec son club employeur. Il rejoindra le groupe afin de préparer le match de la coupe du Portugal, prévu vendredi prochain, face à la modeste formation Sport Clube Vila Real. Et c'est toujours son avenir avec les Dragons qui continue de marquer l'actualité, lui qui est convoité par une dizaine de clubs européens, à l'image de West Ham, l'OM, l'OL, Everton et la Lazio. Et voilà que la formation turque, Besiktas, décide de passer très vite à l'action voulant dépasser ses autres concurrents. Les responsables du club en question veulent associer Brahimi en attaque avec leur star portugaise, Quaresma. Et pour ce faire, ils ont invité l'agent du joueur algérien, à savoir l'Espagnol Luis Alonson, à se rendre à Istanbul afin d'entamer des discussions, qui pourraient aboutir à la signature d'un contrat au mois de janvier prochain. Entre-temps, les responsables du club portugais ne font toujours rien pour retenir Brahimi, qui a participé grandement la saison passée au titre gagné par le club.