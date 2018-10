ATHLETISME Médaille d'argent pour Mohamed Ali Gouaned

L'athlète Mohamed Ali Gouaned a offert à l'Algérie une médaille d'argent en athlétisme aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), en obtenant la seconde place du 800m, lundi en fin d'après-midi à Buenos Aires.

Disputée en deux étapes, l'Algérien a réussi sa médaille grâce au calcul des totaux de ses temps lors de cette compétition, réalisant un résultat final de 3:41.74, derrière l'Ethiopien Tasew Yada (3:39.76) et devant le Turc Mehmet Celik (3:41.79). Lors de la course de dimanche (1ère étape), Gouaned avait obtenu la seconde position en 1:50.08 (sa meilleure performance de l'année), alors que lors de la 2e étape, l'Algérien s'était classé en 6e position en 1:51.66. Il est à rappeler que pour les JOJ, l'IAAF a instauré un format spécial pour la compétition d'athlétisme qui ne se déroule pas sous forme de série/finale mais comprend deux tours d'importance égale: les performances des deux tours sont additionnées pour déterminer le classement final de l'épreuve. Chaque athlète concourra ainsi deux fois dans son épreuve, à l'exception du 1500m, du 3000m et du 2000m steeple, où le 2e tour sera une course de cross-country de 4 km. Le système récompense la régularité à haut niveau plutôt qu'une performance exceptionnelle sur une course/un concours.

Mais de l'autre côté, la compétition perdra en spontanéité en raison du temps nécessaire au calcul des totaux et à la détermination du classement final.

L'athlète qui franchit la ligne en 1ère position au 2e tour ne sera pas nécessairement le vainqueur final.

La médaille d'argent de Gouaned est la deuxième pour l'Algérie aux JOJ après celle de même couleur remportée par Fateh Benferdjallah qui a été battu en finale de la catégorie de 80 kg du tournoi de lutte libre par le Russe Tembotov Akhmedkhan (10-0).