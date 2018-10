LE GROUPE MADAR VA ACQUÉRIR 67% DES ACTIONS DE LA SSPA CR Belouizdad: le bout du tunnel

Par Mohamed BENHAMLA -

Amara Charaf-Eddine, le P-DG du Groupe Madar, et Karim Chettouf le président du CSA du CRB.

Après la cessation des actions, la répartition deviendra comme suit: Madar Holding 67%, CSA 28% alors que les 5% restants seront répartis équitablement sur cinq personnes.

Est-ce le bout du tunnel pour le CR Belouizdad sur le plan administratif? Au train où vont les choses, c'est bien le cas.

Avant-hier, en fin de journée, une réunion qui a eu lieu entre le potentiel repreneur, le Groupe Madar, et le président du club sportif amateur (CSA), Karim Chettouf, a été sanctionnée par un communiqué commun annonçant que le groupe en question aura 47% des actions que détient le CSA, l'actionnaire majoritaire, en attendant de recevoir 20% émanant des autres actionnaires minoritaires. «Le Groupe Mada Holding/SPA va s'investir dans le développement du club à travers ses cadres, ses compétences et son savoir-faire, et le CSA sera là pour l'accompagner aux fins de l'aboutissement et la réussite de ce grand projet», lit-on dans ledit communiqué transmis à notre rédaction. Pour poursuivre cette procédure, Karim Chettouf a appelé une assemblée générale du CSA pour la semaine prochaine afin d'entériner cette décision de céder les 47% à Madar. «Les autres actionnaires sont sollicités à l'effet d'accepter la proposition de libérer cette quote-part (ndlr; 20%) au profit de Madar Holding», lit-on encore. Il faut rappeler dans ce sens que les actions sont réparties comme suit à l'heure actuelle: CSA 75%, Mohamed Bouhafs 17%, Djilali Abdeslem 4%, alors que Guemmane Ahmed, Guemmane Abdelkader, Réda Malek et Azzedine Gana détiennent, chacun, 1%. Après la cessation des actions, la répartition deviendra comme suit: Madar Holding 67%, CSA 28% alors que les 5% restants seront répartis équitablement sur cinq personnes. Ainsi, il y aura, en tout, 7 actionnaires conformément à la réglementation en vigueur. Mais la question à poser, dans ce cas, est surtout celle de savoir si les actionnaires minoritaires céderont aussi facilement leurs actions. Selon certaines sources, cela passera par une augmentation du capital social de la SSPA/CRB, et cette procédure vise à réduire à néant tout pouvoir de blocage de la part des autres actionnaires. Madar avait, faut-il le rappeler, conditionné son arrivée au Chabab par la présentation des bilans des deux précédents présidents, à savoir Malek et Bouhafs. Mais ces deux derniers ne l'ont pas fait jusqu'à l'heure. Comment, donc, a eu lieu de changement dans la position du groupe d'accepter d'opérer par cette procédure sans avoir les bilans. Des sources nous ont fait savoir qu'en voyant la situation bloquée, avec ce bras de fer entre différentes parties au sein du club, Madar a décidé de passer à l'action sans bilans et d'assumer toutes les dettes. Dans ce sillage, un communiqué sera rendu public par le groupe après la cessation des actions, appelant les créanciers à venir, dans une période précise, présenter les pièces justifiant leurs dettes, qu'ils encaisseront après.

Passée cette période, aucun créancier ne pourra encaisser son argent. Les responsables de Madar constatent que la situation de l'équipe va de mal en pis et que chaque minute passée aura son pesant d'or. Les supporters, quant à eux, ont appris avec joie ces nouvelles et espèrent revoir leur équipe retrouver son rythme de croisière.