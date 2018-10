L'ÉQUIPE OCCUPE LA 5E PLACE AVEC 15 POINTS MCA: des résultats qui dissipent la crise

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs du Mouloudia d'Alger, drivés par le duo Belkheir-Saïfi reviennent petit à petit, en enchaînant les bons résultats.

Le MC Alger, qui n'a toujours pas de coach principal depuis le départ de l'entraîneur français, Bernard Casoni, vient d'enchaîner par un troisième match sans défaite en battant, avant-hier, le CS Constantine difficilement au stade du 5-Juillet (2-1), en mise à jour du calendrier. Sofiane Bendebka, qui a marqué le but de la victoire face au champion d'Algérie en titre, a résumé parfaitement la situation en fin de partie: «C'est vrai qu'on est passé par un passage à vide qui a trop duré, mais on progresse de match en match. On est passé par une période difficile, mais voilà, on est en train de voir le bout du tunnel. Il faudra maintenir le rythme et faire en sorte d'enchaîner d'autres bons résultats.»

En effet, depuis les deux dernières lourdes défaites face à la JSK (5-0) et au MCO (4-3), les joueurs du Mouloudia d'Alger, drivés par le duo Belkheir-Saïfi reviennent petit à petit, en enchaînant les bons résultats. Il y a eu d'abord le nul arraché dans le derby contre l'USMA (0-0), puis une première victoire dans le second derby consécutif contre le NAHD (2-1) avant de gagner avant-hier face au CS Constantine sur le même score. En réalité, le Mouloudia a toujours connu des tiraillements quant à sa gestion et la goutte qui a fait déborder le vase a été cette élimination en Ligue des champions dans un match contre l'Entente de Sétif. Le coach Bernard Casoni accusait le manager général, Kaci Saïd, d'avoir mal géré le recrutement et de son côté Kaci Saïd fustigeait le travail du technicien. Cette crise entre deux responsables aux alentours des joueurs, a fait réagir le président du conseil d'administration, Mohamed Hirèche, en décidant de limoger les deux responsables. Mais deux jours après, le P-DG de la Sonatrach, principal bailleur de fonds du Mouloudia, décide de réintégrer Kaci Saïd, alors que Hirèche songeait à démissionner avant de revenir à de meilleurs sentiments, craignant une répercussion sur sa carrière au sein de la firme pétrolière.

Depuis, les deux hommes tentent donc de s'éviter et d'éviter, également, une nouvelle crise. Or, les supporters attendent toujours le nouveau coach, objet de toute cette «mésentente» entre Hirèche et Kaci Saïd. Ce dernier ayant eu gain de cause, avance vers Courbis qui est même venu à Alger assister à un match du MCA avant de partir avec l'idée de revenir, peut-être, pour prendre la barre technique du Mouloudia. Mais étant lié par contrat avec RMC où il est consultant, il ne pouvait donc le résilier avec cette entreprise française. Lui-même a déclaré: «Pour le moment, je ne peux pas entraîner le MC Alger. Le «pour le moment» est très important. Ce qui veut dire que je reste intéressé par le club, et je suis convaincu par le projet. Mais, je n'ai pas trouvé d'accord avec RMC.». D'où la difficulté à trouver un accord rapidement, comme le principal intéressé l'a confirmé sur Twitter. On a évoqué Kheïredine Madoui puis Azzedine Aït-Djoudi et maintenant on parle avec insistance de Adel Amrouche qui a démissionné de la sélection libyenne. Saïfi et Belkheir enregistrent, tant bien que mal, des résultats positifs, d'autant plus qu'il s'agit des matchs contre des équipes redoutables USMA, NAHD et CSC. Le MCA occupe actuellement la 5ème place, malgré la crise qu'il a traversé, avec un total de 15 points soit à 3 points de l'ESS (3e) et à 7 points par rapport aux deux premiers, la JSK et l'USMA. Cette dernière compte néanmoins un match en retard. Reste donc la confirmation hors de leur base avec le prochain match que les Vert et Rouge joueront à Bordj Bou Arréridj le 20 octobre prochain.