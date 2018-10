BASKET-BALL - NBA Golden State entame sa saison avec une victoire

Golden State, double champion NBA en titre, a gagné mardi soir son premier match de la saison 2018-19 non sans quelques frayeurs face à Oklahoma City, battu 108 à 100. Les Warriors ont dû se méfier jusqu'au bout du Thunder, pourtant privé de sa star Russell Westbrook opéré en septembre du genou droit. Stephen Curry a assuré la victoire de son équipe avec 32 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. «C'est un match qui aurait pu basculer en leur faveur, notre 3e quart-temps a été catastrophique, mais on s'est bien repris en fin de match», a-t-il souligné. Face à son ancienne équipe, Kevin Durant a marqué 27 points, tandis que Draymond Green a capté 13 rebonds au profit des Warriors. Le premier match de la saison 2018-2019 avait été remporté plus tôt par Boston face à Philadelphie (105-87).