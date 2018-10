DIVISION NATIONALE 1 DE BASKET-BALL Nouveau report du début de la saison

Prévu initialement le 5 octobre, le coup d'envoi du championnat a été reporté à deux reprises, à cause des problèmes financiers auxquels fait face la majorité des clubs.

Le coup d'envoi du championnat d'Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1 messieurs, prévu demain, a été reporté au 26 octobre, a annoncé le président de la Fédération algérienne de la discipline, Ali Slimani. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion tenue mardi entre les représentants des clubs de basket-ball et le directeur des sports au niveau du MJS, Mohamed Bekhti, pour tenter de trouver les solutions à la situation financière difficile des clubs et d'entamer le championnat le plus tôt possible. «Nous avons décidé d'accorder encore une semaine aux clubs retardataires pour régler leur situation et entamer la saison. Il a également été décidé que les représentants des clubs élaborent un document qui englobe leurs revendications et qui sera étudié par les responsables du MJS», a déclaré Slimani à l'APS.

«Nous avons programmé une réunion en début de la semaine prochaine avec les représentants des clubs de la Nationale Une (messieurs et dames), pour lancer la saison», a ajouté le président de la FABB.

L'instance fédérale avait publié mardi le programme de la 1ère journée du championnat d'Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1 messieurs, avec la participation de 16 équipes: GS Pétroliers (tenant du titre), NB Staouéli, WO Boufarik, US Sétif, CRB Dar El-Beïda, NA Husseïn-dey, IR Bordj Bou Arréridj, USM Blida, O Batna, OS Bordj Bou Arréridj, USM Alger, CSMBB Ouargla, PS El-Eulma, OMS Miliana et les deux promus l'AB Skikda et le CB Rouiba. Pour les dames, le Championnat national enregistre la participation du GS Pétroliers, du DRNB Staouéli, de Husseïn-dey Marine, du RC Bordj Bou Arréridj, du MT Sétif, de l'OC Alger, de la JF Kouba et de l'USA Batna.