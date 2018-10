LIGUE 2 MOBILIS 11E JOURNÉE Le leader en danger à El Harrach

Même si la totalité des duels inscrits au programme de cette 11e journée comportent un certain enjeu, ce sont probablement les chaudes empoignades entre les équipes du peloton de tête qui seront probablement les plus intéressantes à suivre, surtout qu'elles pourraient générer d'importants changements dans le haut du classement.

Mais pas seulement, puisque l'USB, le WAT, le MCEE, l'ESM et l'USMAn, qui se placent actuellement entre la 2e et la 5e place du classement général, pourraient se rapprocher un peu plus du leader chélifien, surtout que ce dernier est susceptible de laisser des plumes lors de son déplacement à Mohammadia, où le mal classé USM Harrach l'attendra probablement avec la ferme intention de gagner, pour s'éloigner de la zone rouge. Un objectif qu'essayeront de viser les autres mal classés, USM Blida et RC Kouba, même si contrairement à l'USMH, ils ne bénéficieront pas de l'avantage du terrain au cours de cette journée. L'USMB (dernière) est en effet appelée à se rendre chez la JSM Skikda (13e), alors que le Raed se déplacera chez le RC Relizane (11e), mais avec la même intention de réussir un bon résultat, qui leur permettra peut-être de s'éloigner un peu de la zone rouge. Là aussi, les débats s'annoncent très chauds, car les différents antagonistes se tiennent actuellement dans un mouchoir de poche, faisant que l'issue des duels qui les opposeront ce week-end, pourrait générer une certaine modification dans la hiérarchie du bas de tableau. Les deux autres rencontres inscrites au programme de cette 11e journée: NC Magra - ASM Oran et MC Saïda - JSM Béjaïa concernent des équipes de milieu de tableau.