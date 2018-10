NA HUSSEIN-DEY - CR BELOUIZDAD Derby des extrêmes à Alger

Cette 11e journée du championnat de Ligue 1, prévue du vendredi à mardi, sera marquée par le derby algérois des extrêmes entre le NA Hussein-Dey et le CR Belouizdad.

Le NAHD (4e, 16 pts) et le CR Belouizdad (16e, 3 pts) aborderont ce rendez-vous avec des objectifs diamétralement opposés. Si le Nasria aspire à effacer la déconvenue face au Doyen et surtout retrouver le podium, le Chabab n'aura plus droit à l'erreur s'il veut amorcer sa mission de sauvetage, qui s'annonce compliquée. Le MC Alger (5e, 15 pts), qui commence à retrouver des couleurs en décrochant 7 points sur 9 possibles lors des trois derniers matchs, sera en appel à Bordj pour défier le CABBA (10e, 11 pts), dont les résultats à domicile ne plaident pas en sa faveur. La JS Saoura (6e, 14 pts) sur une courbe ascendante, partira a priori favorite dans son chaudron du 20-Août 1955 de Béchar face au Paradou AC (13e, 9ts), battu lors des trois dernières journées. Le CS Constantine (7e, 13 pts), auteur d'un point seulement en trois matchs, aura une belle occasion de s'offrir un bol d'air à l'occasion de la réception de l'Olympique Médéa (10, 11 pts). Il s'agit du dernier match pour l'entraîneur Abdelkader Amrani sur le banc du CSC, lui qui a annoncé mardi son départ, au lendemain de la défaite concédée à Alger face au MCA (2-1). Le MO Béjaïa (7e, 13 pts), corrigé lundi en déplacement face à l'USM Alger (5-1), tentera d'avoir un sursaut d'orgueil devant son public face à l'AS Aïn M'lila (10e, 11 pts), dont le dernier succès remonte à la 2e journée face à l'ES Sétif (1-0). Le match DRB Tadjenanet - USM Bel-Abbès, opposant deux relégables, a été décalé à mardi prochain, alors que le dernier rendez-vous de cette 11e journée USM Alger - ES Sétif se jouera le 29 novembre.

Outre le déroulement de la 11e journée, la LFP a programmé également le match USMBA - USMA vendredi (17h45) comptant pour la mise à jour de la 6e journée. Un succès ou un match nul des Algérois leur permettrait de s'emparer de la tête du classement.