NATIONALE UNE DE VOLLEY-BALL (DAMES) La première journée décalée au 2 novembre

La première journée du championnat d'Algérie de volley-ball, Nationale Une dames, prévue initialement le 19 octobre a été reportée au 2 novembre. En raison des problèmes financiers auxquels font face la majorité des clubs de volley-ball féminin, la FAVB a décidé de reporter le début du championnat, afin de trouver des solutions en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Une réunion entre les représentants des clubs volley-ball, de basket-ball et le directeur des sports au niveau du MJS, Mohamed Bekhti, a eu lieu mardi après-midi, pour tenter de trouver les solutions à la situation financière difficile des clubs et d'entamer le championnat le plus tôt possible. Pour les messieurs, le coup de d'envoi du championnat de Super Division est prévu le 16 novembre à cause de la participation de la sélection algérienne au Championnat arabe des nations, prévu du 23 octobre au 4 novembre en Egypte.