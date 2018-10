PSG Tuchel expose sa philosophie

Nommé entraîneur du PSG cet été, Thomas Tuchel réalise de bons débuts à la tête du club de la capitale, avec notamment 9 victoires en 9 matchs de Ligue 1. Sur le site officiel du PSG, le technicien allemand a dévoilé sa philosophie. «Nous devons jouer comme un orchestre. Avoir certains des meilleurs joueurs d'Europe et du Monde ne suffit pas. Il faut les laisser s'amuser, qu'ils se sentent bien et jouent ensemble. Parvenir à tout cela en même temps est un défi car il y a aujourd'hui de nombreuses distractions. Il faut progresser tactiquement et techniquement en tant qu'équipe. (...) Je pense important d'avoir une bonne relation avec eux, d'être proche d'eux, car on leur demande beaucoup. Il faut faire attention aux moindres détails, à la façon de s'entraîner ensemble, de se tirer mutuellement vers le haut, de communiquer, de se critiquer, de prendre une bonne ou une mauvaise nouvelle, de célébrer, de se respecter... C'est le plus important pour moi: les détails, et non les résultats», a confié l'ancien coach de Dortmund.