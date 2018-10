SAISON 2018-19 108 joueurs étrangers enregistrés

La Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a annoncé hier que les trente équipes du championnat NBA comptent dans leurs effectifs respectifs pour la saison 2018-19 qui a débuté mardi 108 joueurs non-américains provenant de 42 pays. Pour la cinquième saison consécutive, le chiffre des 100 joueurs non américains a été dépassé, a précisé la NBA. Mais le record reste de 113, chiffre atteint lors du coup d'envoi de la saison 2016-17. Toutes les équipes ont au moins un joueur non américain, la palme revenant à Dallas avec sept joueurs dit «internationaux», devant les Clippers et Utah (six chacun).