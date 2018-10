TUNISIE, SÉNÉGAL ET EGYPTE EN HABITUÉS Qualification historique de Madagascar

Madagascar va disputer pour la première fois de son histoire la coupe d'Afrique des nations (CAN), grâce à sa victoire contre la Guinée équatoriale (1-0) mardi, la Tunisie, le Sénégal et l'Egypte validant leur ticket en habitués. La sélection malgache, qui a obtenu son billet grâce à un but de Njiva Rakotoharimalala, n'avait jamais dépassé les tours préliminaires jusqu'ici. Un peu plus tard, et dans le même groupe A, le Sénégal a lui aussi validé son ticket pour la CAN-2019 grâce à sa victoire 1-0 au Soudan grâce à un but de Sidy Sarr (86e). Hormis le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays organisateur, Madagascar est la première sélection à obtenir son ticket pour le tournoi, prévu du 15 juin au 13 juillet.

Un peu plus tard, la Tunisie est allée gagner (2-1) au Niger grâce à un doublé de Firas Chaouat (28', 32'), Youssouf Oumarou Alio réduisant le score pour les locaux. De son côté, l'Egypte, qui détient le record de victoires dans la CAN (7), est trop forte pour l'eSwatini (ex-Swaziland), battu (2-0) devant son public après avoir été écrasé 4-1 à l'aller. La phase finale, prévue au Cameroun, n'est pas encore officiellement confirmée. Des doutes planent sur les capacités du pays cinq fois vainqueur de la CAN à organiser la compétition en raison d'importants retards dans les préparatifs.

La décision finale sur la tenue de la CAN-2019 dans le pays sera rendue fin novembre, avait annoncé la Confédération africaine de football (CAF) fin septembre.