IL ENTAME SA RÉSURRECTION Sofiane Feghouli: l'autre jeunesse

Par Mohamed BENHAMLA -

Belmadi a estimé que son protégé est en train de retrouver la plénitude de ses moyens, ce qui fera certainement de lui un élément clé sur son échiquier pour les prochaines échéances.

Visiblement, il y a des choses positives à tirer de la dernière rencontre de la sélection nationale, face au Bénin à Cotonou, malgré la défaite. Comme cette forme éblouissante qu'a affichée le milieu offensif, Sofiane Feghouli. Le pensionnaire de Galatasaray et capitaine du jour revient petit à petit au meilleur de sa forme. La preuve, il a réalisé une grande partie de par les avis unanimes, étant le meilleur joueur sur le terrain. Sur une pelouse impraticable de Cotonou, Feghouli a été le maître à jouer des Verts, en accomplissant sa tâche offensive, mais aussi en revenant souvent pour apporter maintes fois d'aide à l'arrière garde. Ses tentatives et passes millimétrées n'ont, hélas, pas trouvé preneur. Il s'est, ainsi, permis le luxe d'afficher clairement ses intentions pour bousculer la hiérarchie et retrouver sa place au sein de la sélection nationale, surtout qu'il a le soutien total de Djamel Belmadi, qui ne tarit pas d'éloges sur lui. Le coach a estimé que son protégé est en train de retrouver la plénitude de ses moyens, ce qui fera certainement de lui un élément clé sur son échiquier pour les prochaines échéances, ô combien laborieuses! Ainsi donc, et après une longue traversée du désert et des conflits à la pelle au sein de son club employeur, voilà Feghouli qui revient au premier plan annonçant, par la même, la couleur. C'est dire qu'il ne compte nullement céder et veut répondre à ses détracteurs et ceux qui ont appelé à ne plus le convoquer, surtout après son bras de fer avec le désormais ex-sélectionneur national, Rabah Madjer. Certes, Feghouli avait mal réagi à cette époque-là, faisant même l'impasse sur un des regroupements des Verts, mais il a fini par revenir à de meilleurs sentiments surtout quand Belmadi a décidé d'ouvrir une nouvelle page et repartir de zéro. Se référant à ses récentes déclarations à la presse, il semble que Feghouli ait bien reçu ce message, pour ne penser qu'à l'avenir, surtout que le nouveau staff technique mise sur lui.