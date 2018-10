LE MC ORAN NE JURE QUE PAR LA VICTOIRE Premier test pour Omar Belatoui

Par Wahib AïT OUAKLI -

Pour le nouveau coach du club phare d'EL Bahia, le match de demain est «d'une importance capitale».

C'est une rencontre qui n'est pas des moindres. Le duo Belatoui - Kenane est attendu au virage, ce vendredi, à l'occasion de la rencontre devant opposer le MC Oran au leader du championnat, la JS Kabylie. Fraîchement installé à la tête de la barre technique des Hamraoua, Omar Belatoui compte franchir un pas de géant en tenant, vaille que vaille, la tête aux poulains de Franck Dumas. Pour lui, le match de demain est «d'une importance capitale». C'est pourquoi, il a pris toutes ses dispositions en se lançant, dès qu'il a pris les destinées du Mouloudia, dans d'intenses préparatifs. Belatoui vise désormais la victoire. Celle-ci sera, selon lui, un prélude pour d'autres consécrations. «Une victoire nous fera un grand bien en prévision du reste du parcours», a-t-il estimé. Le coach ne semble ni handicapé ni entravé par les distances l'ayant séparé du club pendant plus d'une année. Dans l'une de ses déclarations, il a affirmé: «Je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps pour connaître ce groupe.» «Le MCO est un club médiatisé. On le connaît bien, surtout que je suis un ancien joueur et entraîneur de cette équipe», a-t-il ajouté. «Le MCO, c'est chez moi. Je connais tout le monde et tout le monde me connaît», a-t-il affirmé. Belatoui ainsi que son président, Belhadj Ahmed, dit «Baba», sont catégoriques. En réunissant en milieu de semaine les troupes du club, ils ont, tous les deux, appelés les joueurs à se concentrer sur cette rencontre. Si «Baba» a, en présentant le nouveau coach, fait les éloges de Belatoui, celui-ci est allé droit dans sa besogne en axant essentiellement son speech sur la rencontre de vendredi. Il leur dira tout simplement: «Vous avez tous les moyens pour aller de l'avant et fournir les meilleurs prestances.» Toutefois, le match de demain ne sera sûrement pas une mission aisée pour le Mouloudia d'Oran qui alignera sa composante amputée de son milieu de défensif et ex-joueur de la JSK, Yetou Nassim. Celui-ci, apprend-on, est en convalescence. Outre cette défection, s'ajoute celle de Mekkaoui. La composante humaine du MC Oran travaille d'arrache-pied en se préparant activement pour accueillir la JSK. «Baba» a, toutefois, été indulgent vis-à-vis de Chibane ayant protesté contre sa non-convocation pour le dernier match face à l'O Médéa. L'ayant blâmé verbalement, «Baba» a jugé utile de ne pas traduire le joueur devant la commission de discipline. Belatoui a préféré préparer ses troupes loin du brouhaha et la pression des supporters. Des entraînements axées autour des volets technico-tactiques et surtout préparation psychologique des joueurs afin d'être à la hauteur le jour.