DJAMEL BELMADI FAIT SON MEA-CULPA "J'assume mes responsabilités"

Par Mohamed BENHAMLA -

Ce n'est que partie remise

«Que les joueurs sachent que les places ne sont pas acquises de par le nom, la position, ou le statut qu'on détient», a affirmé le sélectionneur national.

La défaite sur la plus petite des marges face au Bénin reste en travers de la gorge du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. Après une première mi-temps où ils étaient passés à côté, les Verts ont repris du poil de la bête en se montrant plus dangereux en seconde période. Des occasions ont été créées par Bounedjah, Feghouli ou encore Ounas, mais l'efficacité a fait défaut, faisant que la balle n'a pas franchi la ligne des buts.

A la fin de la rencontre, Belmadi a tenu à dénoncer «des manières pas orthodoxes des Béninois», qui, selon lui, «ont ordonné aux ramasseurs de balles de rentrer à la maison». Le sélectionneur national a tiré à boulets rouges sur l'instance africaine, «qui voit tout, mais qui ne fait rien». «Je ne sais pas à quoi sert la CAF, même si on ne s'attend pas à ce qu'elle nous ouvre les bras. Mais quand un ballon sort et qu'il ne revient pas sur le terrain, là, c'est un problème. Il faut courir à chaque fois pour aller le récupérer. On n'ouvre pas les vestiaires, on ne laisse pas les joueurs rentrer sur le terrain pour l'échauffement», a déclaré Belmadi.

Pour revenir à la partie en elle-même sur le rectangle vert, le coach national affirme qu'il y a une amélioration au sein de son groupe, mais que cela n'est pas encore suffisant, malgré les nombreuses occasions. «Je constate qu'il y a une nette amélioration dans le groupe, et c'est déjà de bon augure. Nous avons manqué d'efficacité devant les buts, et cela doit se régler très rapidement. Nous avons été assez ambitieux, mais pas trop réalistes», analyse-t-il.

Les Béninois qui ont joué à partir de la 55' en infériorité numérique, après l'expulsion de Sessegnon, ont tout fait pour garder leur avantage. «On dit souvent qu'une équipe qui joue à 10 est plus motivée. Elle court plus et défend plus. Mais le problème n'a pas résidé là. Il l'a été beaucoup plus dans la finition», ajoute Belmadi.

Pour cette rencontre face au Bénin, le coach national a apporté pas moins de cinq changements dans le onze entrant, par rapport à la sortie de vendredi à Blida face à ce même adversaire. Plusieurs sont ceux qui ont affirmé que ce grand remaniement «n'avait pas lieu d'être» sous prétexte qu' «on ne change pas une équipe qui gagne».

Belmadi, affirmant qu'il assume l'entière responsabilité de ces choix, a expliqué: «Nous avons eu deux matchs dans un intervalle très court. Il fallait bien faire tourner l'effectif pour redistribuer les cartes. Je ne suis pas là pour faire en sorte que des joueurs ne reviennent plus en sélection, je suis là pour leur permettre plutôt d'avoir un autre état d'esprit, qu'ils sachent que les places ne sont pas acquises de par le nom, la position, ou le statut qu'on détient.»