SILVER CUP DE RUGBY Zambie - Algérie: une finale pour aller en Gold cup

Les Verts en quête d'exploit

La sélection nationale algérienne de rugby s'est envolée mardi pour Ndola en Zambie pour affronter son homologue zambienne à l'occasion de la finale de la «Silver Cup», prévue samedi prochain à Mufulira.

Le vainqueur accédera à la «Rugby Africa Gold cup», la compétition qualificative pour la Coupe du monde de rugby. Le XV algérien a déjà rencontré la Zambie et avait gagné sur le score de 30/15.

L'entraîneur de la sélection algérienne de rugby, Boumedienne Allam, a indiqué dans une conférence de presse que les Verts visaient la victoire face à la sélection zambienne.

«Nos chances de victoire sont très bonnes en Zambie malgré la difficulté de la tâche devant un adversaire qui jouera sur son terrain et devant son public.

Il faut avouer que leurs qualités physiques sont très impressionnantes, ils sont très musclés. Nous allons quand même nous battre sur le terrain et jouer à fond pour nous imposer car le rugby est une discipline de combat aussi», a déclaré le coach national. Et d'enchaîner: «Le XV algérien n'est plus un effectif inconnu depuis l'an dernier, car un travail est en train de se faire et nous avons une équipe très compétitive. On va essayer de rester concentré pendant tout le match et jouer notre jeu pour revenir avec un résultat positif.» Selon Allam, la sélection nationale n'a bénéficié d'aucune préparation spécifique en vue de cette rencontre décisive. «J'aurais aimé programmer un stage de préparation avant d'aborder cette finale car nous allons jouer à 1400 mètres d'altitude et nous devons nous adapter, comme nous l'avons déjà fait l'an dernier, mais malheureusement cela ne sera pas le cas cette année puisque beaucoup de nos joueurs n'ont pas été libérés par leurs clubs. Toutefois, je pense que nos joueurs ont toutes les qualités pour réussir à s'imposer en Zambie, surtout s'ils y mettent tout leur coeur pendant tout le match», a-t-il dit. En cas de victoire en terre zambienne, l'Algérie accédera en «Rugby Africa Gold cup» et aura l'honneur de disputer les qualifications de la Coupe du monde de rugby. «La Gold cup est un palier supérieur regroupant plusieurs grandes nations africaines de rugby. Aujourd'hui, si je devais situer le niveau de l'Algérie en Gold cup, je dirai qu'elle est au milieu du tableau. Notre but actuellement est d'apprendre et de se frotter à d'autres nations dont le niveau est plus élevé», a-t-il conclu. Pour rappel, la Gold cup est composée de six nations. En 2018, il s'agissait de la Namibie, du Kenya, de l'Ouganda, du Zimbabwe, de la Tunisie et du Maroc.



Liste des joueurs convoqués

Mourad Frih, Bekada Belaouari, Sofiane Chellat, Thomas Mamou, Issam Hamel, Fayçal Tourek, Jonathan Best, Sébastien Abdelkader, Yakin Djebbari, Frederic Medves, Walid Batchali, Khaled Kalouchi, Boris Bouhraoua, Mathieu Lorée, Hohan Bensalla, Enzo Khalfa, Maxim Meneghini, Mohamed Belguidoum, Mehdi Chouchane, Yazid Chouchane, Nadir Megdoud, Honathan Franquine.