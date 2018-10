LIGUE 1 MOBILIS - 11ÈME JOURNÉE : REJOINT EN TÊTE DU CLASSEMENT PAR L'USMA La JSK à Oran pour reprendre le trône

Par Kamel BOUDJADI -

Boukhanchouche fera son grand retour

La tâche s'annonce déjà difficile pour la JS Kabylie, demain chez le MC Oran dont les joueurs ne voudront pour rien au monde laisser passer la chance d'évoluer à domicile pour glaner trois précieux points.

A la 9e place à 10 points loin des deux coleaders, l'USMA et la JSK, l'équipe du MCO mettra tout son poids pour se rapprocher du peloton et surtout pour s'éloigner le plus possible du dernier groupe. Les Kabyles, quant à eux, ont le moral grisâtre pour avoir vu l'USMA les rejoindre en tête du classement général, et ce, après avoir perdu deux précieux points à domicile face à l'O Médéa à Tizi Ouzou.

Dès le début de semaine, le coach Franck Dumas a accentué les préparatifs sur les deux flancs gauche et droit; une façon pour lui de combler le vide de l'axe qui lui a toujours joué des tours. Les Canaris retrouveront leur coéquipier, Salim Boukhanchouche, qui revient d'une longue disgrâce pour avoir manqué à son devoir. Il arrive à point nommé, car les Kabyles retrouveront au moins un élément que les recrutements avaient cru pourvoir remplacer. Après dix journées de championnat, le vide commence à apparaître au grand jour. Les nouvelles recrues n'ont pas apporté le plus escompté. De même niveau que les cadres libérés, ces derniers ne sont pas de meilleur niveau que la moyenne du Championnat national. Autre consolation pour les camarades de Benaldjia, le retour de Benyoucef, après sa mésaventure à l'aéroport Houari-Boumediene. Arrêté et présenté au parquet, l'incident a provoqué une grande polémique que la direction kabyle a eu du mal à étouffer. Avant-hier, la direction a annoncé que le problème de Benyoucef a été réglé et qu'il sera aligné par Dumas demain au stade Ahmed-Zabana d'Oran. En tout état de cause, la rencontre a tous les ingrédients nécessaires pour offrir un beau spectacle. Du côté kabyle comme du côté oranais, les joueurs ont tout à gagner pour offrir un bon football. Il y va de leurs carrières, car la saison de la chasse aux bons éléments est ouverte avant l'heure. C'est ainsi que l'on annonce par-ci, par-là des négociations entre des clubs et des joueurs en fin de contrat. Cependant, le cas qui retient le plus l'attention est celui de Mehdi Benaldjia, dont le contrat avec la JSK expire en décembre prochain. Son sort intéresse au plus haut niveau les supporters qui ne veulent pas le voir partir. Mellal est justement très sollicité mais reste de marbre, alors que le numéro 7 avance ses pions en annonçant ici et là des propositions tantôt du Golfe tantôt de clubs algériens. Enfin, notons que l'effectif qui ira à Oran est au grand complet, mais avec un moral pas tout à fait au beau fixe. L'équipe sera accompagnée par beaucoup de supporters. Pour permettre au plus grand nombre d'aller booster leur équipe, des bus ont été réquisitionnés par la direction de la JSK. Ce volet, pour rappel, fonctionne admirablement ces dernières semaines. Une meilleure organisation est nettement visible sur les gradins du stade du 1er-Novembre et même du côté des vestiaires.