ARRIVÉE D'UNE SOCIÉTÉ ÉTATIQUE AU MCO Le wali d'Oran s'implique

«On veut donner au MCO une assise financière solide», a déclaré Mouloud Chérifi.

Le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, a révélé avoir entamé des démarches auprès de certains ministères et des sponsors dans le but d'ouvrir le capital social de la société sportive par actions du MCO à une entreprise étatique. S'exprimant devant la presse en marge de la visite qu'il a rendue aux joueurs du MCO, le responsable a indiqué qu'il oeuvrait depuis quelque temps afin de convaincre une entreprise nationale de prendre en charge le club en bute à des problèmes financiers énormes. «On veut donner au MCO une assise financière solide. On est en train d'activer pour également convaincre des sponsors à rejoindre le club. Et puis, nous en tant qu'autorités locales, sommes tout le temps au chevet du club en mettant les joueurs dans les meilleurs dispositions quelle que soit la situation», a-t-il assuré. Il est à rappeler qu'une première démarche dans ce sens a été effectuée par les dirigeants mouloudéens en direction de Naftal en fin 2012 afin que cette filiale de Sonatrach rachète la majorité des actions de la SSPA de la formation oranaise, mais elle a été vouée à l'échec.

La wilaya d'Oran avait accordé au Mouloudia un subvention de près de 20 millions DA avant le début de cet exercice. Elle s'est chargée dernièrement de réhabiliter l'ancien siège du club situé au centre-ville, tout en s'engageant à s'acquitter des dettes cumulées auprès de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la ville, propriétaire du siège resté fermé depuis plus de 20 ans.