COUPE DU MONDE DES CLUBS 2018 Abid Charef et Etchiali en stage à Abou Dhabi

Les arbitres algériens Abid Charef Mehdi et Abdelhak Etchiali, retenus pour officier à la phase finale de la Coupe du Monde des clubs 2018, effectueront un stage dans la capitale émiratie Abou Dhabi du 6 au 12 décembre. Tous les arbitres sélectionnés arriveront à Abou Dhabi le 6 décembre afin de finaliser leur préparation sur place, précise l'instance internationale sur son site officiel. La Commission des arbitres de la FIFA a retenu six trios issus des six confédérations pour officier les matchs du Mondial des clubs 2018 aux Emirats arabes unis. La FIFA a également désigné huit arbitres supplémentaires qui officieront en tant qu'arbitres assistants vidéo lors de la compétition. La Coupe du monde des clubs, Emirats arabes unis-2018, aura lieu à Abou Dhabi et Al-Aïn du 12 au 22 décembre, jour de la finale qui sera disputée au Zayed Sports City Stadium de la capitale émiratie.